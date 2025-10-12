Edinilen bilgilere göre, ilk kaza Fatih Mahallesi Baraj Yolu üzerinde meydana geldi. Yusuf Kızıl (22) yönetimindeki motosiklet, henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kızıl ile yanında bulunan Hüseyin Oğuzhan (16) yaralandı.

İkinci kaza ise Turgut Özal Mahallesi Yakup Canbolat Caddesi'nde yaşandı. Recep Yavaş (18) idaresindeki motosiklet, bir otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Yavaş yaralandı.

İhbar üzerine her iki olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PERRE