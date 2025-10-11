Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen Ateş Serbest Faaliyeti-2025 etkinliğinde konuştu. Güler, PKK ve bağlantılı tüm gruplara 'derhal tüm terör faaliyetlerine son verin' çağrısında bulunarak, İsrail-Filistin ateşkesinin uygulanabilirliği konusunda da önemli mesajlar verdi.

'PKK Ve Tüm Bağlantılı Gruplar Silah Bırakmalı'

Bakan Güler, PKK ve iltisaklı tüm unsurların faaliyetlerini sonlandırması gerektiğini belirterek, 'Alınan fesih kararı kapsamında bu gruplar derhal tüm terör eylemlerine son vermelidir' dedi. Terör örgütlerinin, başta Suriye olmak üzere farklı isimlerle yürüttükleri faaliyetlere de izin verilmeyeceğini ifade etti.

'Ateşkesin Sürdürülmesi İçin Uluslararası Destek Şart'

İsrail ile Filistin arasındaki ateşkesi de değerlendiren Bakan Güler, 'Gazze'de çatışmaların tamamen durması, adil güvence mekanizmalarının oluşturulmasına ve uluslararası desteğe bağlıdır' dedi. Türkiye'nin hem insani yardımların bölgeye ulaştırılması hem de ateşkesin kalıcı hale gelmesi için üzerine düşeni yapacağını söyledi.

'Birliğimiz En Büyük Gücümüzdür'

Türkiye'nin savunma kapasitesini güçlendirirken iç dayanışmanın önemine dikkat çeken Bakan Güler, 'İç cephemizi tahkim ediyor, bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirme anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

'Bölgeyi İstikrarsızlığa Sürüklemelerine İzin Vermeyeceğiz'

Bakan Güler, PKK, YPG, SDG gibi yapıların farklı isimler altında faaliyet göstermesine müsaade edilmeyeceğini vurguladı. 'Tüm terör yapılanmalarının tamamen tasfiyesi nihai hedefimizdir' dedi.

Kaynak : PERRE