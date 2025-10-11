Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgilere göre, 12 Ekim Pazar günü Adıyaman'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yaklaşık 5 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Yarın gün içerisinde en yüksek sıcaklık 24 derece, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. Nem oranının %30 ile %59 arasında değişmesi, rüzgârın ise saatte 19 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, yağış sadece pazar günü etkili olacak, pazartesi günü ise parçalı bulutlu bir havanın hakim olacak.

Yetkililer, kısa süreli etkili olabilecek sağanaklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak : PERRE