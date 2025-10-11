Adıyaman'ın tarihi ve manevi sembollerinden biri olan Yenipınar Camii'nde restorasyon çalışmaları başladı. Vali Dr. Osman Varol, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kentin kültürel mirasını koruma yönünde yapılan çalışmalara değinen Vali Varol, 'Kadim şehrimizin tarihi ve manevi dokusunu yansıtan ibadethanelerimizi koruyarak ayağa kaldırmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz' dedi.

Restorasyon süreci tamamlandığında Yenipınar Camii'nin hem tarihi kimliğiyle korunacağı hem de modern tekniklerle güçlendirilerek yeniden ibadete açılacağı bildirildi.

Kaynak : PERRE