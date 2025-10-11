Deprem sonrası yeniden yapılanma süreci kapsamında hayata geçirilen Adıyaman 1. Etap Çarşı Projesi'nde çalışmalar hızla sürüyor. Vali Dr. Osman Varol, inşaat alanında incelemelerde bulunarak projeye ilişkin bilgi aldı.

Kentin geleceğini inşa eden büyük dönüşüm

'Tarihin en büyük iyileştirme operasyonu' olarak nitelendirilen çalışmalar kapsamında, Adıyaman'da dayanıklı ve estetik yapılarla kentin geleceği yeniden şekilleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Adıyaman 1. Etap Çarşı Projesi, şehrin ticari hayatına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Ticaretin kalbi yeniden atacak

70 bin metrekarelik alanda inşa edilen proje tamamlandığında; 172 dükkân ve işyeri, 545 ofis ile kentin ekonomik canlılığını yeniden kazandıracak.

Vali Osman Varol sahada incelemelerde bulundu

Vali Osman Varol, şantiye alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Varol, projenin hem esnafa hem vatandaşlara modern ve konforlu bir alışveriş ortamı sunacağını belirtti. Vali Osman Varol, projenin tamamlanmasıyla Adıyaman'ın sadece konut anlamında değil, sosyal ve ekonomik açıdan da ayağa kalkacağını vurguladı.

'Adıyaman'a yeni bir hayat katıyoruz'

Depremde ağır yara alan Adıyaman'ın sadece kalıcı konutlarla değil, sosyal yaşamı canlandıracak projelerle de yeniden ayağa kalktığını ifade eden Vali Osman Varol, 'Şehrimizin vizyonunu değiştirerek Adıyaman'a yeni bir hayat kazandırıyoruz. Bu proje, hem esnafımıza hem de vatandaşımıza nefes aldıracak' dedi.

