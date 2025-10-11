Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes mutabakatına ilişkin 'Önceki gün Gazze ile ilgili yüreklerimize su serpen bir haber aldık' diyerek anlaşmanın Gazze'de ilk kez yüzlerde buruk da olsa bir gülümsemeye yol açtığını söyledi.

'Gazze'ye Önce Ben Gideceğim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkese ilişkin süreci anlatırken Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiğine işaret etti ve Filistin ile Filistinlilere selamlarını iletti. Slogana karşılık verdiği 'Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz' sözünü de toplantıda tekrarladı. Cumhurbaşkanı, anlaşmanın Gazze ve diğer Filistin topraklarında kalıcı barış, huzur ve güvenliğe vesile olmasını diledi.

İsrail'e de çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılan imzanın arkasında durması gerektiğini vurgulayıp bölge ve vatandaşlarının güvenliğini tehdit eden 'saldırgan politikalar'a son verilmesi gerektiğini söyledi. 'İsrail saldırgan politikalarına tamamen son vermeli; attığı imzanın arkasında durmalı' ifadelerini kullandı.

Ekonomide Rezerv Artışı Müjdesi

Konuşmasında ekonomik gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyondaki düşüşe ve ihracattaki artışa işaret etti. Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası rezervlerinin 183 milyar dolar seviyesine yükseldiğini belirterek bunun artış trendinin sürdüğüne dair müjde verdi.

'Türkiye'nin Gücü Sınırlarının Ötesindedir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye'nin uluslararası itibarına vurgu yaparak, 'Türkiye 783 bin kilometrekare ile ufku sınırlandırılamayacak bir ülkedir' dedi ve ülkenin gücünün nüfus, ekonomi ve toprak ölçülerinin ötesinde olduğunu savundu. Barış çözümüyle ilgili olarak da 'İki devletli çözüm barışın anahtarıdır' mesajını yineledi.

'CHP, Kirli Siyasete Gazze'yi Alet Etti'

Toplantıda muhalefete yönelik eleştirilerini de sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı çevrelerin Türkiye'nin stratejik hamlelerini gölgelemeye çalıştığını iddia etti. CHP'yi hedef alan eleştirilerde, 'CHP, kirli siyasete Gazze'yi alet etti' şeklinde konuştu ve AK Parti'nin ülke çıkarlarını esas aldığı vurgusunu yaptı.

