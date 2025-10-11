Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarına ilişkin usulsüzlük iddiaları kapsamında ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'denetim görevini ihmal' suçlarından soruşturma izni verilmesi için İçişleri Bakanlığına müzekkere gönderdi. Gelişmenin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'a destek ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, son dönemdeki yargı süreçlerine dikkat çekerek, iktidarın muhalefet temsilcilerine karşı 'düşman ceza hukuku' uyguladığını öne sürdü. Özdağ, 'Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş'ın yanındayız. Hukukun ve adaletin işlediği sürece bu desteğimiz devam edecek' ifadelerini kullandı.

Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini savunan Özdağ, 'Eşitlik ilkesinin fiilen ortadan kalktığı bir ortamda, yargının siyasi bir baskı aracına dönüşmesine karşı çıkıyoruz. Mansur Yavaş, yıllardır hukukçu kimliğiyle halkımıza hizmet eden bir belediye başkanıdır. Biz her koşulda onun yanında olacağız' dedi.

Mansur Yavaş ise Ümit Özdağ'a teşekkür ederek hukuka olan güvenlerini yineledi. Yavaş, 'Biz hukuktan ayrılmayacağız. Sonuna kadar hukuka güveniyoruz ve şeffaflık ilkemizden taviz vermeyeceğiz. Sürecin sonuçlarını hep birlikte göreceğiz' açıklamasında bulundu.

Kaynak : PERRE