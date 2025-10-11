Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarına ilişkin iddialar kapsamında yeni bir adım attı. Başsavcılık, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında, 'görevi kötüye kullanma' ve 'denetim görevini ihmal' suçlamaları yönünden İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti. Gelişmelerin ardından yazılı açıklama yapan Yavaş, görev süresince tüm adımlarını hukukun evrensel ilkeleri ve kamu vicdanı doğrultusunda attığını belirtti.

'Hiçbir İddia Şerefime Gölge Düşüremez'

Yavaş, 'Ankara halkının bir kuruşunun hesabını vermekten çekinmedim. Hiçbir iddia, hiçbir girişim; şerefime, itibarımıza ve inandığım değerlere gölge düşüremez. Çünkü ben doğruyu yaptım, milletimin emanetini namus bildim' ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, bugüne kadar Mülkiye Müfettişleri ve MASAK tarafından yapılan incelemelere de değinen Yavaş, 'Belgeler, dosyalar, hesaplar satır satır incelendi. Sonuç nettir: Her işlemimiz şeffaftır, her kuruşun kaydı vardır' dedi.

'Mülkiye Müfettişi Her Belgeyi İnceledi'

Mansur Yavaş, konuya ilişkin geçmişte kapsamlı denetimler yapıldığını belirterek, 'Osman Gökçek'in sunduğu belgeleri devletin en yüksek denetim makamı olan Mülkiye Müfettişi tek tek inceledi. Sonuç ortadadır; ifadeye çağırmaya dahi gerek görülmemiştir' dedi.

Yavaş, hazırlanan iddianamede isminin yer almamasının bazı çevreleri rahatsız ettiğini öne sürerek, 'Geçmiş dönem yolsuzluklarına ilişkin açıklamalarımı daha önce yapmıştım. Ancak bugün yaşanan çifte standartlar hukuk devletinin üzerine gölge düşürmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

'Adaleti Siyasetin Malzemesi Yapmayın'

Açıklamasında adalet vurgusu yapan Yavaş, 'Bu ülke, adaleti eğip bükerek yönetilemez. Demokrasi sadece sandıkta değil, adalete güvenle yaşar. Hukuku siyasetin malzemesi yapmayın; çünkü hukuk, bir gün herkese lazım olacaktır' ifadelerini kullandı.

Yavaş, davet edilmesi halinde gönüllü olarak ifade vermeye hazır olduklarını belirterek, 'Gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işlemimiz dahi bulunmamaktadır' dedi.

