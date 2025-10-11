Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri çerçevesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takviminde Ekim ayı 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' olarak belirlendi. Bu kapsamda, 13 Ekim Pazartesi günü Adıyaman genelindeki tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları yapılacak.

Yapılacak tatbikatlar ile öğrencilerde ve toplumda afet bilincini artırmak, afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış biçimlerinin kazandırılması hedefleniyor.

Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü, afet farkındalığına yönelik uygulamalı etkinliklerin yıl boyunca sürdürüleceğini bildirerek şu ifadelere yer verdi:

'Öğrencilerimizde ve toplumda afetlere karşı farkındalık düzeyini artırmak, afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranışlar edinmelerini sağlamak amacıyla, 13 Ekim Pazartesi günü, 'Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü' dolayısıyla, ilimiz geneli tüm okullarımızda eş zamanlı tahliye tatbikatları gerçekleştiriyoruz.'

Kaynak : PERRE