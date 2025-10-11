Bunlar da ilginizi çekebilir

İstanbul'da 4 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi - Videolu Haber

Yapılan operasyonlarda 3 bin 689 adet sentetik ecza hap, 15,5 gram esrar, 738,44 gram sentetik kannabinoid, 70,59 gram metamfetamin, 0,65 gram skunk ve 1 adet captagon ele geçirildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.