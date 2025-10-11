Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Eylül-9 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 12 kişi tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yapılan operasyonlarda 3 bin 689 adet sentetik ecza hap, 15,5 gram esrar, 738,44 gram sentetik kannabinoid, 70,59 gram metamfetamin, 0,65 gram skunk ve 1 adet captagon ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şahıslardan 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet yetkilileri, gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
