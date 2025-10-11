İnönü Üniversitesi koordinatörlüğünde, YESKAD ve AKAD ortaklığında yürütülen Erasmus+ KA154-YOU projesinin açılışında, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz yaptığı konuşmada, gazeteciliğin yalnızca haber yapmak değil topluma doğru bilgi ulaştırmak olduğunu vurguladı.

Toplantıya, 9-10 Ekim 2025 tarihleri arasında iki gün süren etkinliğin ilk oturumuna İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Feyza Gizligider, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, akademisyenler, gençlik temsilcileri, medya uzmanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

'Doğru Bilgiye Erişim, Toplumların Geleceğini Belirler'

İnönü Üniversitesi koordinatörlüğünde, YESKAD ve AKAD ortaklığında yürütülen Erasmus+ KA154-YOU projesinin açılışında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam ve proje koordinatörü Dr. Hasan Toman konuşma yaptı.

Prof. Dr. Sağlam, bilginin çağımızın en güçlü sermayesi olduğuna dikkat çekerek, 'Doğru bilgiye erişim yalnızca bireysel değil, toplumsal kalkınmanın da anahtarıdır. Erasmus+ projeleri gençlerin uluslararası vizyon kazanmasında önemli rol oynuyor' dedi.

Dr. Hasan Toman ise, 'Yanlış bilgi görünmez bir afettir. Biz, bu afetle mücadele etmeyi gençlerle birlikte öğreneceğiz. Proje, gençlerin bilinçli medya kullanımı kültürünü geliştirmeyi hedefliyor' ifadelerini kullandı.

Kıymaz: 'Gazeteci Gerçeği Arayan Kişidir'

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, konuşmasında basının toplumsal sorumluluğuna değinerek, 'Gazetecilik, toplumun vicdanıdır. Gazeteci yalnızca haber yapan değil, gerçeği arayan kişidir' dedi.

Kıymaz, 6 Şubat depremleri döneminde sahada yaşanan dezenformasyon örneklerini paylaşarak, 'Bir yanlış haber, bir yardımın yönünü değiştirebilir. Yerel basın, afetlerde ve krizlerde toplumun hafızasıdır' ifadelerini kullandı.

Genç gazetecilere de seslenen Kıymaz, 'Doğru bilgiye ulaşmak için kaynak sorgulamak, etik sınırlar içinde kalmak ve kamu yararını öncelemek, basının en önemli görevlerindendir. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olan siz gençler, dijital çağın bilinçli habercileri olmalısınız' dedi.

Gizligider: 'Her İzlediğimiz Sahne Bir İz Bırakır'

RTÜK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Feyza Gizligider, medya içeriklerinin bireyler üzerindeki kalıcı etkilerini anlattı. Gizligider, 'Her izlediğimiz sahne, her duyduğumuz kelime bir iz bırakır. Bu izler, farkında olmadan kim olduğumuzu şekillendirir' diyerek, RTÜK'ün 'Medya Okuryazarlığı Eğitim Programı' ve 'Akıllı İşaretler Sistemi' projeleriyle gençlerin medya farkındalığını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Sunum sonunda gençler, izledikleri içeriklerin kendilerinde yarattığı farkındalığı analiz ederek 'görsel farkındalık haritası' hazırladı.

Özdemir: 'Afetlerde Doğru Bilgi Hayat Kurtarır'

AFAD İyileştirme ve Psikososyal Destek (İYPSD) Eğitmeni Bülent Özdemir, 6 Şubat depremleri sırasında sahada edindiği deneyimleri paylaştı. 'Depremde yalnızca binalar değil, doğru bilgiye olan güven de sarsıldı' diyen Özdemir, kriz dönemlerinde yayılan manipülatif paylaşımların sahadaki ekiplerin koordinasyonunu zorlaştırdığını belirtti.

Gençlerle birlikte yürütülen atölye çalışmasında, afet senaryoları üzerinde 'doğru bilgilendirme zinciri' oluşturuldu.

Çalışkan: 'Bir Görsel, Bir Cümle, Bir Video... Artık Hepsi Algı Aracıdır'

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Çalışkan, dijital çağın en büyük risklerinden birinin hızla yayılan dezenformasyon olduğunu vurguladı.'Artık bilgi, saniyeler içinde üretiliyor ve aynı hızla manipüle ediliyor' diyen Çalışkan, katılımcılarla birlikte sahte haber tespiti uygulamaları yaptı. Gençler, Doğruluk Payı ve Teyit.org gibi doğrulama platformlarını kullanarak gerçek ve sahte haberleri ayırt etmeyi öğrendi.

Karadaş: 'Eğitim, Dezenformasyon Zincirini Kırmanın Anahtarıdır'

Dr. Cemal Karadaş, eğitimin bireyin düşünme ve algılama biçimini doğrudan etkilediğini belirterek, 'Gerçekleri sorgulamadan paylaşmak, dezenformasyon zincirinin bir halkası olmaktır' dedi. Bilişsel önyargılar, yarım gerçeklik ve manipülasyon kavramları üzerinde duran Karadaş, gençlere 'bilişsel savunma' yöntemleri anlattı ve 'bilinçli okuma egzersizi' atölyesi yönetti.

Tuncel: 'Sivil Toplum, Güvenin Sosyal Dokusu'

Prof. Dr. Gökhan Tuncel, STK'ların doğru bilgi üretiminde kritik rol oynadığını belirtti. 'Algı yönetimi etik değerlerle birleştiğinde toplumsal iletişimi güçlendirir, manipülasyonla birleştiğinde ise güveni yıkar' diyen Tuncel, gönüllü grupların bilgi paylaşımındaki etkisine dikkat çekti.

Genç katılımcılarla birlikte 'dijital gönüllülük ve bilgi güveni' konulu kısa bir forum düzenlendi.

Sezik: 'Siyasal Propaganda Günlük Hayatın Parçası Haline Geldi'

Prof. Dr. Murat Sezik, siyasal propaganda tekniklerinin modern medya aracılığıyla nasıl yönlendirici bir araç hâline geldiğini anlattı. Katılımcılara 'etik sınırlar içinde siyasal iletişim' konulu mini bir tartışma yaptıran Sezik, bilgi kirliliği, popülizm ve yönlendirme arasındaki ilişkilere dikkat çekti.

Şimşek: 'Youthpass, Öğrenmenin Farkına Varmaktır'

Erasmus+ Uzmanı Hacı Mehmet Şimşek, gençlere yönelik sunumunda, programın kişisel ve mesleki gelişime katkılarını detaylı biçimde anlattı. 'Youthpass, bir belge değil, öğrenmenin farkına varma sürecidir' diyen Şimşek, iletişim, dijital beceriler, kültürel farkındalık ve sosyal vatandaşlık gibi sekiz anahtar yetkinliği örneklerle açıkladı.

Gençler, 'Youthpass Öz Değerlendirme Formu' uygulamasıyla kendi öğrenme kazanımlarını analiz ettiler.

Etkinlik, gençlerin bilgi doğrulama, medya farkındalığı ve kriz iletişimi konularında aktif roller üstlendiği atölye çalışmalarıyla sona erdi. Katılımcılar, 'bilgiye saygı, etik medya kullanımı ve toplumsal sorumluluk' mesajlarıyla programı tamamladı.

