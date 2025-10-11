ANKA Haber Ajansı, Ankara, İstanbul ve İzmir'in ardından Doğu ve Güneydoğu Bölge Temsilciliği bürosunu Diyarbakır'da düzenlenen törenle hizmete açtı. Yeni bölge müdürlüğü, bölgedeki şehirlerden haber akışını güçlendirmeyi ve yerel gelişmeleri ulusal kamuoyuna daha hızlı aktarmayı hedefliyor.

Açılış Törenine Geniş Katılım

Diyarbakır'daki açılış törenine ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Genel Koordinatör Ali Berber ve Haber Müdürü Meriç Tafolar ve Adıyaman İl Temsilcisi Abdurrahman Akçal katıldı.

Törende ayrıca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Milletvekili Mehmet Kamaç, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, DEM Parti İl Eş Başkanları Abbas Şahin ve Gülşen Özer, DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Remzi Kaymak, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozaslan, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu ile çok sayıda ulusal, uluslararası ve yerel medya temsilcisi ile sivil toplum kuruluşu yetkilileri de yer aldı.

'Özgür ve Bağımsız Gazetecilik' Vurgusu

Açılışta konuşan ANKA yöneticileri, ajansın kurulduğu günden bu yana tarafsız, özgür ve bağımsız gazetecilik ilkesine bağlı kaldığını vurguladı. Diyarbakır'da kurulan bu yeni büronun, bölgedeki gelişmelerin sahadan, doğru ve hızlı bir şekilde kamuoyuna aktarılmasında önemli bir rol üstleneceği belirtildi.

ANKA yöneticileri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki haber ağını güçlendirmek, yerel sesleri daha görünür kılmak ve haber merkezlerine doğrudan veri sağlamak için çalışmaların genişletileceğini ifade etti.

Kaynak : PERRE