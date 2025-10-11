AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit ve beraberindeki heyeti AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Gerçekleşen görüşmede, Adıyaman'da arıcılığın mevcut durumu, üreticilerin beklentileri ve sektörel gelişmeler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

'Üreticiye Destekler Artarak Devam Edecek'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Mustafa Alkayış, arıcılığın kırsal kalkınmanın en önemli halkalarından biri olduğunu vurgulayarak, 'Adıyaman'da arıcılıkla uğraşan her bir üreticimiz, alın teriyle hem ekonomiye hem de doğaya katkı sunuyor. Hükûmetimiz, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de arıcılığın gelişmesi, üreticimizin emeğinin karşılığını alması ve sektörel sürdürülebilirliğin sağlanması için tüm imkânlarını seferber etmeye devam edecektir' dedi.

'Adıyaman, Arıcılıkta Markalaşma Yolunda İlerliyor'

Milletvekili Alkayış, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen kovan, beslenme şekeri ve ekipman desteklerinin üreticilere önemli katkı sağladığını hatırlatarak, 'Adıyaman, arıcılıkta artık sadece üretim değil, markalaşma yolunda da örnek bir il konumuna geliyor. Bu başarıda arıcılarımızın gayreti, birliklerimizin koordinasyonu ve devletimizin desteği büyük pay sahibidir' ifadelerini kullandı.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit ise ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, 'Sayın Milletvekilimiz Mustafa Alkayış'a, arıcılarımızın her daim yanında olduğu ve üreticilerimizin sorunlarına samimiyetle eğildiği için teşekkür ediyoruz. Adıyaman arıcılığı, Sayın Alkayış'ın desteğiyle daha güçlü bir yapıya kavuşmuştur' dedi.

Ziyaret, karşılıklı istişarelerin ardından arıcılık sektörüne yönelik ortak çalışma ve proje temennileriyle sona erdi.

