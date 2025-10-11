İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, sürenin 31 Ekim 2025'te sona ereceğini ve uzatılmayacağını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, son 10 günde yalnızca 43 bin 251 vatandaşın eski tip sürücü belgesini yenilediğini belirterek, halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığını ifade etti. Değişim hızının düşük olduğunu dile getiren Yerlikaya, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için uyarıda bulundu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, '31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kâğıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır' ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, vatandaşlara çağrıda bulunarak, 'Lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim' dedi.

