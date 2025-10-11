Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Hüseyin Özhan, Adıyaman'ın tekstil sektöründeki mevcut durumunu, uygulanan teşvikleri, sektörün karşılaştığı zorlukları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini Meclis kürsüsünden dile getirdi.

Konuşmasında sektörün karşı karşıya olduğu temel sorunlara değinen Milletvekili Özhan, hammadde temini, enerji maliyetleri, nitelikli iş gücü ihtiyacı ve rekabet koşullarının iyileştirilmesi yönünde adımların önemine dikkat çekti. Mevcut teşviklerin üreticilere sağladığı katkıyı da değerlendiren Milletvekili Özhan, üretim kapasitesinin artırılması ve yeni yatırımların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Milletvekili Hüseyin Özhan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

'Tekstil sektörümüzün mevcut teşvikleri, sektörün karşılaştığı sorunları ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Üretimin ve istihdamın daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'

