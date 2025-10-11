Ticaret Bakanlığı, vatandaşların günlük yaşamlarında sıkça hizmet aldığı lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmelerde fiyat şeffaflığını artırmak amacıyla 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. 11 Ekim 2025 tarihli ve 33044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte fiyatlandırmada yeni dönem başladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, düzenleme, denetim ve yaptırımların kararlılıkla süreceği belirtilerek, 'Tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasada fiyat şeffaflığını artırmak için uygulamalar hayata geçirildi' ifadelerine yer verildi.

İşletmelere Fiyat Bilgisi Paylaşımı Zorunluluğu Getirildi

Vatandaşlar, hizmet almak istedikleri işletmelerin fiyat bilgilerine her yerden dijital ortamda erişim imkânına kavuşacak. Lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmeler, fiyat listelerini elektronik sistem üzerinden tüketicilere sunmakla yükümlü olacak.

Açıkta Satılan Ürünlerde Dara Miktarını Düşme Zorunluluğu Getirildi

Satıcılar, tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde kap veya ambalaj ağırlığını (dara) artık zorunlu olarak düşecek. Böylece tüketiciler yalnızca ürünün gerçek ağırlığı kadar ödeme yapacak. Bu uygulama, haksız fiyatlandırmanın önüne geçilmesi ve adil ticaretin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Karekodla Fiyat Listesine Erişim Dönemi Başladı

Yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmeler, fiyat listelerini tüketicilerin erişimine karekod (QR kod) yöntemiyle sunabilecek. Tüketicilerin talebi hâlinde, işletmeler fiyat listesini fiziki olarak da göstermekle yükümlü olacak. Bu sayede vatandaşlar fiyat bilgilerine hem dijital hem de fiziki ortamda, hızlı ve şeffaf biçimde ulaşabilecek.

Kitap Ve Dergi Satışlarında Elektronik Fiyat Gösterimine Geçiliyor

Kitap, dergi, gazete ve benzeri ürünleri satan işletmelerde ürün fiyatlarının yalnızca etiketle değil, aynı zamanda elektronik cihazlar aracılığıyla da gösterilmesi mümkün olacak. Bu sayede tüketiciler fiyat bilgilerine daha kolay, hızlı ve doğru şekilde ulaşabilecek.

Ticaret Bakanlığı, yeni uygulamaların titizlikle denetleneceğini ve tüketici lehine şeffaf ticaret ilkesinin güçlendirileceğini vurguladı.

Kaynak : PERRE