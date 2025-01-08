Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüşme

Lefkoşa’da ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilen Bakan Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, Türkiye ve KKTC arasındaki iş birliği alanlarının genişletilmesi ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin değerlendirilmesi öncelikli gündem maddeleri oldu. Ayrıca, Kıbrıs meselesi bağlamında adada adil ve kalıcı bir çözüm için Türkiye’nin desteğinin süreceği vurgulandı.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Bir Araya Geldi

Fidan, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinin ardından KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınırken, iki ülke arasındaki diplomatik iş birliğinin artırılması için atılabilecek adımlar konuşuldu.

Protokol ile Karşılandı

Bakan Fidan, KKTC’ye gelişinde Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Ziyaretin, Türkiye ile KKTC arasındaki bağların daha da güçlenmesi açısından önemli bir fırsat olduğu ifade edildi.

Çalışma Ziyaretinin Önemi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Lefkoşa ziyareti, Türkiye’nin KKTC’ye verdiği kararlı desteği bir kez daha ortaya koydu. Ziyaretin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmek ve Doğu Akdeniz’deki ortak hedeflere yönelik iş birliğini artırmak için önemli bir platform olduğu değerlendiriliyor.

Fidan’ın, temaslarının ardından ortak bir basın açıklaması yapması ve ziyaretin sonuçlarına ilişkin detayları paylaşması bekleniyor.

Kaynak : PHA