HÜDAPAR Deprem Komisyonu’nun katkılarıyla gerçekleşen ziyarette, köy ve mezra sakinlerinin yaşadığı sorunlar yerinde dinlenerek çözüm önerileri tartışıldı. Ziyaret sırasında köy muhtarı ve vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyetleri dile getirirken, Ramanlı, sorunların çözümü için her türlü girişimde bulunacaklarını ifade etti.

Köy Muhtarı: “Biz de Türk Vatandaşıyız, Bize Yazık Günah”

Bakraç Muhtarı, köyün depremden en çok zarar gören yerlerden biri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Burada yıkılan köy, çevre köyler dahil en çok zarar gören köy bizim köyümüzdür. Ancak hâlâ ne yerimiz belli ne de karot testlerimiz yapılmış. Valiliğe, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, AFAD’a başvurduk ama sonuç alamadık. Biz de Türk vatandaşıyız, bize de yazık. Her hanede çocuklar var, aileler zor durumda. Ormanlık bir alana yerleşim için izin verildiği söylendi ama Kömür Belediye Başkanı sınırlarımıza müdahale ettiği için oraya da gidemiyoruz. Şu an konteyner çadırlarda yaşamaktan başka seçeneğimiz yok."

Ramanlı: “Mağduriyetler Ortadan Kaldırılmalı”

Bakraç Mezrası’nda köylülerin taleplerini dinleyen Milletvekili Serkan Ramanlı, yerinde yaptığı incelemeler sonrası şu ifadelerde bulundu:

"Mustafa Başkanımız bize bu bölgedeki sıkıntıları aktarmıştı. Adıyaman’a gelmişken öncelikle sizi ziyaret edelim ve sorunlarınızı yerinde görelim istedik. Bu meselelerin bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Sizler de bu ülkenin vatandaşlarısınız ve belki de depremin en mağdur kesimlerindensiniz. Devlet olarak yaraların sarılması gerekiyor. Biz de bu süreçte üzerimize düşeni yapacağız. Adıyaman’da ve Ankara’da ilgili tüm kapıları çalacak, sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Deprem sonrası süreç zaman alıyor ama sizlerin yaşadığı mağduriyetin bir an önce sona erdirilmesi şart. Şehir merkeziyle birlikte kırsalda da çalışmaların hızlandırılması gerekiyor. Adıyaman’ın her yerinde iş bitmiş olsa bile sizin sorunlarınız çözülmeden 'her şey tamam' denemez."

Deprem Mağdurlarının Talepleri Yerinde Dinlendi

HÜDAPAR heyeti, köy muhtarı ve mezra sakinlerinden aldığı bilgileri not ederek, özellikle şu konulara dikkat çekti:

Yeni Yerleşim Alanı Sorunu: Köylülere herhangi bir yerleşim alanı tahsis edilmediği için konteyner ve çadırlarda yaşam devam ediyor.

Heyelan Tehlikesi: Bölgenin jeolojik açıdan risk taşıdığı belirtilmesine rağmen alternatif yerleşim alanları sağlanmadı.

Konut ve Ahır Projeleri: İki yıl geçmesine rağmen konut ve ahır projelerinin sunulmaması, köylülerin mağduriyetini artırıyor.

“Amacımız İnsan Onuruna Yakışır Konutların Yapılması”

Ziyaret kapsamında açıklama yapan Ramanlı, depremzedelerin ihtiyaçlarını raporlayarak ilgili makamlara ileteceklerini belirtti:

"Depremin yarattığı hasar hâlâ giderilebilmiş değil. Mezra sakinlerinin de ciddi şikayetleri var. Burada ağır hasarlı yapılar yıkılmış, ancak enkazlar hâlâ yerinde duruyor. Maalesef şehir merkezindeki hızlı çalışmalar kırsalda aynı şekilde yürütülememiş. Bu mezrada herhangi bir çalışmanın yapılmamış olması düşündürücü. Amacımız, insan onuruna yakışır konutlarda bu vatandaşlarımızın ikamet etmesini sağlamak. Heyelan riskinin giderilmesi ve köylülerin yeni bir alana yerleştirilmesi için mutlaka bir çözüm bulunmalı. Biz bu sürecin takipçisi olacağız."

Adıyaman Ziyaretinin Amacı

Ramanlı, ziyaretin amacı hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat depreminin yıldönümüne yaklaşılırken Adıyaman’daki durumu değerlendirmek için geldiklerini belirtti:

"Adıyaman’a ilk gelişimiz değil, buraya daha önce de ziyaretlerde bulunduk. Ancak deprem mağdurlarının durumunu yakından görmek, mevcut çalışmaların ne aşamada olduğunu tespit etmek ve göz ardı edilen hususları yerinde incelemek için bu ziyaretimizi gerçekleştirdik. Amacımız, bu tespitler doğrultusunda ilgili kurumlarla görüşerek mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaktır."

Adıyaman Depremi: Kırsalda Çalışmalar Yavaş İlerliyor

Deprem sonrası yapılan çalışmalarda kırsal bölgelerdeki yavaş ilerleme, yerel halkın en büyük şikayetlerinden biri olmaya devam ediyor. Ramanlı’nın da ziyaret sırasında belirttiği gibi, Adıyaman genelindeki orta hasarlı binaların yalnızca yüzde 20’sinin yıkılabildiği ifade ediliyor. Şehir merkezi ve büyük köylerdeki yapılaşma hızla devam etse de Bakraç Mezrası gibi yerleşimlerde çalışmaların başlamamış olması, kırsalda yaşayan vatandaşların endişelerini artırıyor.

HÜDAPAR Heyeti: “Takipçi Olacağız”

HÜDAPAR heyeti, bölgedeki sorunların çözümü için hem yerel hem de ulusal düzeyde girişimlerde bulunacaklarını belirtti. Deprem mağdurlarının onurlu bir yaşam sürebilmesi için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Ramanlı, mezra sakinlerine destek sözü verdi.

Kaynak : PHA