Milletvekili Şan, yayımladığı mesajda annelerin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle aile yapısının güçlendirilmesine yönelik adımların önemine dikkat çekti.

Şan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2025 "Aile Yılı" kapsamında aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi adına önemli adımlar atıldığını hatırlatarak, "Güçlü aile, güçlü toplum demektir. Bu temel, kıymetli annelerimizin sevgi dolu emeği ve sabrı ile yükselmektedir" dedi.

Milletvekili Şan mesajında şunları söyledi; "Bugün Anneler Günü'nü kutluyoruz. Bizler, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan, anneleri baş tacı kabul eden bir kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. Siz annelerimiz, hiçbir zaman yorgun düşmediniz, hiçbir zaman pes etmediniz. Çocuklarınızın mutluluğu, sağlığı ve başarısı için her zaman elinizden geleni yaptınız. Sizler, hayatımızdaki en büyük destekçilerimiz oldunuz. Bizleri yetiştirerek büyüttünüz, hayatımızı şekillendirdiniz ve bizlere her zaman rehberlik ettiniz. Sevgi, saygı, fedakarlık ve merhamet gibi yüce özelliklerin sembolü olan başımızın tacı öncelikle şehit anneleri olmak üzere, depremde kaybettiğimiz annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak : PHA