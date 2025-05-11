Anneler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında Vali Varol, “Aile kurumunun temelini oluşturan, hayatın en zor ama en kutsal görevlerinden birini sevgiyle üstlenen, merhamet ve şefkatiyle yüreklerimizi kuşatan, değerli annelerimizin “Anneler Günü” kutluyor, bütün annelerimize saygılarımı sunuyorum.”dedi.

“Cennet annelerin ayakları altındadır” diyen Vali Varol, mesajının şu ifadelere yer verdi:

“Bizler, anneliği en mukaddes ve hürmete en çok layık bir değer olarak gören inancın ve kültürün mensupları olarak, tüm zorluklara göğüs geren, iyiliği, dürüstlüğü, doğruluğu, güzel ahlakı öğreten, geleceğimiz için gecesini gündüzüne katan annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Kadim kültürümüzde anne, sadece bir aile bireyi değil, aynı zamanda bir yuvanın temeli, bir milletin mayasıdır. “Cennet annelerin ayakları altındadır” inancıyla büyüyen bizler için hem dünyevi hem de manevi bir değerin taşıyıcısıdır.

Milletimizin bağımsızlık mücadelesinde de annelerimiz, gösterdikleri eşsiz cesaret ve fedakârlıkla tarihimizin en şanlı sayfalarını yazmışlardır. Düşmanın kirli hesaplarının hiçbir zaman bitmediği bu mukaddes vatan topraklarında bin yıldır başı dik ve onurlu bir biçimde yaşamamız, aziz vatanın istikbaline yön verecek nitelikte hayırlı evlatlar yetiştiren annelerimiz sayesindedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; mukaddes vatan için evlatlarını vatan toprağına emanet eden, yürekleri yaralı, gözleri yaşlı, elleri öpülesi tüm şehit annelerimize şükranlarımı sunarken, hayatın tüm güzelliklerine layık olan baş tacımız annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum.”

Kaynak : PHA