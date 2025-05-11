İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları” kapsamında şehit ve gazi aileleri, depremzedeler ve gençlerin bir araya geldiğini duyurdu. Anneler Günü’nde annelere özel ziyaretler gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları” projesi kapsamında Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan şehit ve gazi aileleri, gaziler, genç kızlar, öğrenciler ve depremzede ailelerin bir araya geldiğini açıkladı.

Proje, daha önce Türkiye’nin tarihi ve kültürel yörelerini görmemiş vatandaşları birleştirerek kardeşlik duygularını pekiştirdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1921471974951284811

Anneler Günü dolayısıyla, Muş ve Kilis’ten Rize’ye, Ağrı’dan Mardin’e, Iğdır’dan Gaziantep’e, Erzurum’dan Şanlıurfa’ya kadar farklı illerden gelen şehit ve gazi anneleri ziyaret edildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Huzur ve kardeşlik yolunda annelerimizin duası en büyük yol arkadaşımız. Tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum, Anneler Günü’nüz kutlu olsun” dedi.

Proje, sevgi ve dayanışma dolu anlara sahne oldu.