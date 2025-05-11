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Türk Deniz Kuvvetleri, Mavi Vatan’da bir ilki daha gerçekleştirdi. DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı kapsamında, envantere yeni giren yerli ATMACA güdümlü mermisi ilk kez ateşlendi.

Sinop atış alanında TCG KINALIADA korvetinden fırlatılan ATMACA, hedefi tam isabetle vurarak başarıyla imha etti.

Milli Savunma Bakanlığı, bu tarihi başarının Mavi Vatan’daki savunma gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

6-17 Mayıs 2025 tarihlerinde Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’de devam eden tatbikat, Deniz Kuvvetleri’nin kabiliyetlerini sergilemeye devam ediyor.

Kaynak: İGF