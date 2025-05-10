Önat mesajında, annelerin toplumun taşıyıcı kolonu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Başta aziz şehitlerimizin emanetleri olan şehit annelerimiz olmak üzere, fedakârlığın, sevginin ve sabrın simgesi tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”

“Annelik yalnızca bir aile değil, milletin temeli demektir”

Mesajında Türk milletinin annelere verdiği değerin köklü kültürümüzle yoğrulmuş bir gerçeklik olduğunu dile getiren Önat:

“Yuvayı yapan dişi kuştur’ der büyüklerimiz. O yuva ki; sevgiyi, merhameti, vefayı ve milli değerleri barındırır. Yuva kuran kadın yalnızca bir aile değil; aynı zamanda milletin geleceğini, toplumun yapısını ve devletin temelini inşa eder. Bu yönüyle annelik, hem kutsal bir görev hem de bir millete yön veren bir misyondur.”

“Anne duaları yolumuzu aydınlatır”

Ali Önat, annelerin hayatın her alanındaki etkisinin ölçülemeyeceğini belirterek, mesajına şu cümlelerle devam etti:

“Anneler; bizleri büyüten, yoğuran, hayata hazırlayan, dualarıyla yolumuzu aydınlatan en değerli varlıklarımızdır. Onların emeği, sevgisi ve fedakârlığı hiçbir ölçüyle tarif edilemez.”

Bu anlayışı Anadolu irfanının da en güzel şekilde dile getirdiğini ifade eden Önat, şu dizelere yer verdi:

“Ana başa taç imiş,

Her derde ilaç imiş,

Bir evlat pir olsa,

Yine anaya muhtaç imiş.”

“Ellerinden saygı ve muhabbetle öpüyorum”

Mesajının sonunda tüm annelere sevgi ve hürmetlerini ileten MHP İl Başkanı Önat:

“Varlıklarıyla milletimizin manevi gücü olan, nesillerimize vatan, bayrak ve millet sevgisini aşılayan tüm annelerimizin ellerinden saygı ve muhabbetle öpüyor; sağlık, huzur ve mutlulukla geçirecekleri uzun bir ömür diliyorum. Şehit annelerimizi minnet ve rahmetle anıyor, hayatta olan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum.” dedi.

Kaynak : PHA