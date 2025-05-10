DEM Parti İl Eş Başkanı Av. Hüseyin Coşkun, kamuoyuna yaptığı açıklamada tüm halkı mevlit programına davet ederek şunları söyledi:

“Uzun zamandır hastanede yaşam savaşı veren, ömrünü barış mücadelesine adayan kıymetli arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü hâlâ yaşıyoruz. Kıymetli yoldaşımız İstanbul Milletvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’in taziyesinin son günü yarın (11 Mayıs Pazar günü) saat 12.00’de Merinos Taziye Evi’nde Mevlit okutulacak ve akabinde lokma dağıtılacaktır. Tüm halkımızı bu anlamlı buluşmaya davet ediyoruz.”

Hastane süreci ve vefatı

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve sinema sanatçısı Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025’te geçirdiği kalp krizi ve aort yırtılması (aort diseksiyonu) nedeniyle Florence Nightingale Hastanesine kaldırılmıştı. Burada uygulanan Bentall operasyonu sonrası bir süre yoğun bakımda kalan Önder, tüm müdahalelere rağmen 3 Mayıs 2025’te 62 yaşında hayatını kaybetti.

Cenaze ve anma programları

Sırrı Süreyya Önder için ilk anma töreni, 4 Mayıs’ta İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) yapıldı. Ardından cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

İstanbul'daki taziyeler, Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde kabul edilirken, Türkiye’nin birçok ilinde ve Rojava'nın Kamışlo kentinde taziye çadırları kuruldu.

Barış ve demokrasi mücadelesinin simgesi

Sırrı Süreyya Önder, yalnızca bir siyasetçi değil; aynı zamanda sinema, edebiyat ve halklar arası barış mücadelesine katkı sunmuş bir düşünce ve kültür insanı olarak hafızalarda yer edindi. Vefatı, hem siyaset hem kültür dünyasında büyük bir boşluk olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA