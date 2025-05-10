“Sanatla daha umutlu, daha üretken yaşamak mümkün”

Etkinlik, derginin Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Murat Kayış’ın açılış konuşmasıyla başladı. Beşinci yıla ulaşmanın verdiği mutluluğu ve sorumluluğu vurgulayan Kayış, şunları söyledi:

“Dergimize emek veren sanatçı dostlarımızla ve okurlarımızla birlikte bu gururu paylaşmak adına ulusal bazda etkinlikler düzenlemeye karar verdik. Bugün Arsızlar Sanat Akademisi bizlere kapılarını açtı. Sanatla hemhal olarak daha umutlu, daha üretken, daha anlamlı yaşamak gerektiğine inanıyoruz. Sanatın topluma karşı sorumluluk taşıdığı bilinciyle çalışıyoruz.”

Müzik, söyleşi ve tiyatro bir arada

Program, Kayış’ın ardından Görüntü Yönetmeni, Yazar, Besteci ve Sosyolog kimlikleriyle tanınan Emrah Der Ki’nin gitar eşliğinde seslendirdiği türkülerle devam etti.

Tiyatro sahnesine emek vermiş iki önemli isim, Tiyatro Yazarı ve Oyuncusu İbrahim Başar ile TV ve Tiyatro Oyuncusu Tolga Yaygın, Tiyatro ve Gündem başlığı altında güncel meseleleri sanat perspektifiyle değerlendirdi.

Şairlerden anlamlı katkı

Etkinlikte şiir de ön plandaydı. Şair Yağmur Sezgek ve Şair Jana Med İnanç, kendi şiirlerini seslendirerek salondan büyük alkış aldı.

Serbest kürsüde düşünceler paylaşıldı

Programın son bölümünde düzenlenen Serbest Kürsü etkinliğiyle konuklar sahneye çıkarak edebiyat ve sanata dair düşüncelerini paylaştı. Etkinlik, katılımcıların birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Mutenâ Dergisi, 5. yıl kutlamaları kapsamında farklı şehirlerde etkinlikler düzenlemeye devam edeceğini açıkladı.

Kaynak : PHA