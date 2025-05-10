Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen iş kamyonu, ara yoldan 3. Çevre Yoluna çıkarken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yoldan savrulan kamyon yan yatarak devrildi.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alırken, şans eseri araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kamyonun devrilmesiyle birlikte yolda kısa süreli aksama yaşandı, ancak trafiğin kontrollü şekilde devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : PHA