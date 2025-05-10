“Kale yok, kardeşlik var”

Van Kent Meydanı’nda binlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleşen mitingde konuşan Özgür Özel, siyasette kaleler döneminin sona erdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Orası benim kalem, burası benim tapulu malım dönemi bitmiştir. Artık Türk’ü Kürt’e, Alevi’yi Sünni’ye düşman gösterenlerin oyunları bozulacak. Ne AKP’nin ne CHP’nin kalesi var; tüm şehirler artık kardeşliğin kalesidir. CHP’nin kaleleri Van’a feda olsun.”

İmamoğlu ve Özer mesajları: “Zincirler kırılacak”

Mitingde, tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu tarafından okundu:

“İstanbul’un kaderi de Van’ın kaderi de birdir. Zincirler kırılacak, millet iradesini çiğneyenler gidecek. Van’ın da yüzü gülecek.”

Silivri Cezaevi’nde tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in mektubu da kızı Seraf Özer tarafından okundu:

“Kürtler temsil hakkı aldı diye yargılanıyoruz. CHP, Kürtlere temsil hakkı verdiği için bize kumpas kuruldu. Bundan ancak gurur duyarız.”

“Kayyumla belediye yönetilmez”

Mitingde Van’a yönelik kayyum uygulamalarına tepkiler dikkat çekti. Vatandaşlar, “Turpunan, şalgamınan devlet; kayyumunan belediye yönetilmez” yazılı pankartlar taşıdı. Mitingde Türkçe ve Kürtçe sloganlar eşliğinde demokrasi, özgürlük ve halk iradesi vurgusu yapıldı.

Demirtaş’a selam: “Van Demirtaş’ı ayrı sever”

Özel, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a da selam göndererek:

“Meydanlarda sadece Ekrem Başkan’ın değil, tüm siyasi tutsakların özgürlüğünü talep ediyoruz. Selam olsun Selahattin Başkan’a” dedi.

“Silah bırakmaya evet, kayyuma hayır”

Mitingin gerçekleştiği günün bir gün öncesinde PKK’nın kongre düzenlediği iddialarına da değinen Özgür Özel, barış sürecine yönelik destek mesajı verdi:

“Biz terörün durmasını savunuyoruz. Silah bırakma kararı varsa destekliyoruz. Ardından, Kürtlerin eşit yurttaş olamadığı her uygulamayı düzeltecek yasal adımlar atılmalı. En başta kayyum uygulaması son bulmalı. Siyasi tutsaklar özgür kalmalıdır.”

“Vali siyaset yapamaz”

Özgür Özel, Van Valisi ve aynı zamanda kayyum olarak görev yapan Ozan Balcı’yı da eleştirdi:

“Valinin güvenlik konusundaki işine sözüm yok. Ama siyasetine sözüm var. Tehditler, kulak çekmeler, mesaj vermelerle meydanı engellemeye çalışmak valilik değil. Vali efendi, valiliğini bil.”

Sıkı güvenlik önlemleri alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mitingi için kentte üst düzey güvenlik tedbirleri alındı. Miting alanına girişte çift aşamalı üst araması yapılırken, binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi. Özel’in konvoyuna jammer ve bomba arama köpekleri eşlik etti. Emniyet müdürü bizzat alanda denetim yaptı.

CHP’nin Van’daki ilk büyük mitingi

Van mitingi, Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı görevine geldikten sonra Van’a yaptığı ilk ziyaret olması açısından da önem taşıyor. Daha önce Ekim 2024’te gerçekleştirilmesi planlanan Van ziyareti, Ankara’daki TUSAŞ saldırısı nedeniyle ertelenmişti. Özel, Van programında halkla buluştu, esnaf ziyaretleri yaptı ve halkın taleplerini dinledi.

Anneler Günü’nü Kürtçe kutladı

Mitingin sonunda Özgür Özel, Anneler Günü’ne dair mesajını Kürtçe olarak iletti. “Annelerin gözyaşı dursun” diyen Özel, Vanlı annelerin Anneler Günü’nü meydandan kutladı.

Katılım yoğun, mesajlar güçlüydü

Mitinge katılan binlerce yurttaş, pankartlar ve sloganlarla CHP’nin Van’daki mesajına destek verdi. İmamoğlu’nun X hesabına erişim yasağı nedeniyle yurttaşlar, İmamoğlu’nun fotoğrafını maske olarak taktı.

Kaynak : PHA