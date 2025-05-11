Vali Varol, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında vatandaşların trafik kuralları ve trafik güvenliği konusunda bilinçlendirmek ve toplumsal duyarlılığı artırtmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Adıyaman Belediyesi tarafından Park AVM’de açılarak trafik güvenliğinin sağlanmasında kullanılan araç ve gereçlerin sergilendiği stantları gezdi.

Gerçekleştirilen etkinlikte, Vatandaşlara ve öğrencilere trafik güvenliği konusunda bilgilendirmeler yapılarak, emniyet ve jandarma birimlerine ait trafik araçları ile uygulamalarda kullanılan ekipmanlar tanıtıldı. Trafik kurallarına uymanın önemine vurgu yapıldı.

Vali Varol ziyaretinde “Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası” dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerin Adıyaman’a trafik bilincini ve toplumsal duyarlılığı artırılması yönünde temennide bulundu.

Kaynak : PHA