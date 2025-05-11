Ali Tosun mesajında;

“Hayatımızda silinmez izler bırakan, sevgi, fedakârlık ve şefkatin simgesi annelerimizi bugün özel bir sevgiyle anıyoruz. Kadim kültürümüzde baş tacı edilen annelerimiz, bizleri hayata hazırlayan ilk öğretmenlerimizdir. Onların sabrı, sevgisi ve dualarıyla şekillenen hayatlarımızda, en büyük desteği yine onlardan alırız.

Annelerimiz; değerlerimizin taşıyıcısı, toplumsal mirasımızın aktarıcısı ve çocuklarımızın şahsiyet gelişiminde en etkili rehberlerdir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde de vurgulandığı gibi, 'eğitimin merkezinde insan vardır ve bu insanın ilk gelişim halkası ailede, özellikle annede başlar.' Bu anlayışla annelerimizin eğitime katkısını daima en üst düzeyde görüyor ve takdir ediyoruz.

‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diyen bir inancın mensupları olarak, annelerimize olan minnet borcumuzu kelimelerle ifade etmek mümkün değildir.

Bu duygu ve düşüncelerle, ömürlerini ailelerine adayan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere depremzede annelerimiz ile eğitim camiamıza mensup annelerimizin ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA