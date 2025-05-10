Genel Kurulda, 2023-2025 döneminde görev yapan yönetimin faaliyetleri ibra edilirken, Şaban Çağıran başkanlığındaki liste yeniden göreve getirildi. Vakıf tarihinde ilk kez bir başkan iki dönem üst üste görev yapma kararı alırken, Şaban Çağıran bu değişimin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Üye Sayısı 160’ı Aştı

Son iki yılda 50 kişilik artışla üye sayısını 133’e çıkaran Besni Eğitim Vakfı, Genel Kurulda alınan kararla 28 yeni üyeyi daha kabul ederek toplam üye sayısını 160’ın üzerine taşıdı. Bu artışın, vakfın etkinliğini ve taban gücünü genişletme hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Danışma Kurulu Genişletildi

Vakıf tüzüğünde yapılan değişiklikle, sadece eski başkanlardan oluşan Danışma Kurulu’na yeni isimler de dahil edildi. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu başta olmak üzere, Besni’nin önde gelen kanaat önderleri Danışma Kurulu’na alındı. Ayrıca, Besnililer Dayanışma Dernekleri başkanlarının da vakfın doğal temsilcisi sayılması yönünde prensip kararı alındı.

Çağıran: “Besni Dostluğu çatısı altında birleşeceğiz”

Yeniden seçilen Başkan Şaban Çağıran yaptığı açıklamada, yeni üyelerle güçlenen yapının daha etkili faaliyetlere imza atacağını belirtti. Çağıran, “Hiçbir ayrım gözetmeden herkesi Besni dostluğu çatısı altında birleştirmek istiyoruz. Yeni dönemde eğitim, kültür, sanat, ekonomi, turizm ve tanıtım alanlarında daha görünür ve sürdürülebilir projelerle yol alacağız” dedi.

Çağıran ayrıca, Besni’de özellikle Kızılin gibi tarihi ve turistik alanların tanıtımına da odaklanacaklarını belirterek, vakfın kapsayıcı ve vizyoner bir yaklaşım benimsediğini vurguladı.

Yönetim ve Denetim Kurulu Şu İsimlerden Oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Şaban Çağıran, Erdal Teknikel, Latif Doğan, Metin Kütük, Ali Dursun, Hasan Doğan, Onur Kumral, Mehmet Demirel, Ali Bozkuş, Abdülkadir Geçgüner, Neşet Aytekin, Hayati İşitmen, Bülent Temel.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Ali Balta, Mehmet Korkmaz, Zeynel Abidin Baba, Emine Atabekoğlu, Özgür Ağlamış.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri:

Halil Rabuş, Ali Balta, Ali Nergiz.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Günay Burç, Fatih Mehmet Tercan.

Genel Kurul, yeni dönemin Besni için hayırlı olması temennileriyle sona erdi.

Kaynak : PHA