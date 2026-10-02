Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Besni'deki Mehmet Servi Erdemoğlu Kız Öğrenci Yurdu ile Gülşah Boy Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇ VE TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Mehmet Servi Erdemoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret eden Elüstü, öğrencilerin barınma, eğitim ve sosyal yaşamlarına yönelik sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Yurt bünyesinde yürütülen çalışmaların yanı sıra öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri de değerlendirilirken, daha kaliteli ve nitelikli hizmet sunulmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

GÜLŞAH BOY GENÇLİK MERKEZİ'NDE ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Elüstü, daha sonra Gülşah Boy Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde gençlere yönelik gerçekleştirilen sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Gençlik merkezinin, gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri, yeni beceriler kazanabilecekleri ve sosyal çevrelerini güçlendirebilecekleri önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade etti.

PERSONELLE BİR ARAYA GELDİ

Ziyaretler sırasında görevli personelle de bir araya gelen Elüstü, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gençlere sunulan hizmetlerin niteliğinin her geçen gün daha da geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Elüstü, gençlerin eğitim hayatlarını güven ve huzur içerisinde sürdürebilmeleri, sosyal ve kültürel açıdan kendilerini geliştirebilmeleri ve sporu yaşamlarının bir parçası haline getirebilmeleri amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak : PERRE