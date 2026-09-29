Adıyaman'ın Besni ilçesinde 28 yıldır düzenlenen Eğitim Bayramı, farklı etkinliklerle vatandaşları bir araya getirdi. Program kapsamında konserler, seminerler, imza günleri ve çeşitli kültürel buluşmalar gerçekleştirildi.

Etkinlikte yer alan yazar ve şairler, okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı ve katılımcılarla sohbet etti.

MURAT KAYIŞ OKURLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Perre Haber Ajansı Kültür Sanat ve Edebiyat Editörü, yazar ve şair Murat Kayış da kitaplarıyla Eğitim Bayramı'na katıldı.

Yoğun ilginin yaşandığı etkinliklerde Kayış, okurlarıyla bir araya gelirken, katılımcılarla hatıra fotoğrafları çektirildi ve dostluk mesajları paylaşıldı.

Program kapsamında çeşitli katılımcılara plaketler de takdim edildi.

'OKUYAN BİR DÜNYA İNŞA ETMELİYİZ'

Eğitim Bayramı'nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Murat Kayış, Besni'nin 28 yıldır aynı özveriyle bu organizasyonu sürdürmesini takdirle karşıladığını belirtti.

Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kayış, okuma kültürünün korunması gerektiğine dikkat çekti.

Kayış, 'Okuyan bir dünya inşa etmeliyiz. Dijitalleşmeye karşı değiliz ama okuma kültürünü, kitap kültürünü yaşatmamız gerekiyor' dedi.

'BESNİLİLER SANATA VE SANATÇIYA DEĞER VERİYOR'

Besni halkının kültür ve sanata gösterdiği ilgiyi de değerlendiren Kayış, ilçede sanata verilen değerin kendisini memnun ettiğini ifade etti.

Kayış, 'Besnililer sanata ve sanatçıya değer veriyorlar. Bu anlayışlarını çok kıymetli buluyorum' ifadelerini kullandı.

Besni Eğitim Bayramı, yazar ve şairlerin okurlarıyla buluştuğu etkinliklerle kültür ve edebiyat alanında da önemli buluşmalara sahne oldu.

Kaynak : PERRE