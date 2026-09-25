Yol, çalışmaların ardından vatandaşların kullanımına açıldı.

Adıyaman Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından kırsal ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla sürdürülen yol çalışmalarına Besni ilçesinde devam edildi.

OYRATLI KÖYÜ'NDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyü'nde gerçekleştirilen BSK asfalt çalışmaları tamamlanarak yol vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yapılan çalışma ile köy yolunda ulaşım konforunun artırılması ve kırsal bölgelerde daha güvenli ulaşım imkânı sağlanması hedeflendi.

KIRSAL ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR

Adıyaman Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kırsal ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların il genelinde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkânı sunmak amacıyla yol yapım ve asfalt çalışmalarına devam edileceği ifade edilerek, tamamlanan BSK asfalt çalışmasının Oyratlı Köyü ve bölge sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak : PERRE