30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'ın Besni Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Besni Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma programına Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Cenk Bilgili, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Tören, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Besni Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Millî Mücadele'nin kahramanları, vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitler ile ebediyete irtihal eden gaziler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı okundu.

Programda Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi 12/A sınıfı öğrencisi Fatma Zehra Akbel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hazırlanan şiiri okudu.

Asteğmen Emre Şan ise günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmada, 30 Ağustos Zaferi'nin milletin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden biri olduğu vurgulandı.

Törende Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Milli Mücadele'nin bütün kahramanları rahmet, minnet ve şükranla anıldı.