Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde, çiftçiler ile fırıncı esnafına yönelik ekipman dağıtım programı düzenlendi.

Programa katılan Besni Kaymakamı Dr. Ahmet Oğuz Aslan, destekten yararlanan üretici ve esnafla bir araya gelerek teslim edilen ekipmanlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

47 ÇİFTÇİYE SIRA ARASI ÇAPA MAKİNESİ

GAP İdaresi tarafından yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirilen 'Meyve Üretim Alanlarında Mekanizasyon ve Sağlıklı Üretim Koşullarının Sağlanması Projesi' kapsamında 47 çiftçiye sıra arası çapa makinesi teslim edildi.

Projeyle tarımsal üretimde makine kullanımının yaygınlaştırılması, üreticilerin iş yükünün azaltılması ve meyve üretim alanlarında verimliliğin artırılması hedefleniyor.

13 FIRINCIYA EKİPMAN VE HİJYEN MALZEMESİ

Program kapsamında 'Adıyaman Fırınlarında Hijyen Koşullarının Artırılması Projesi' çerçevesinde 13 fırıncı esnafına da yüzde 50 hibeli ekipman ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.

Sağlanan destekle fırınlardaki üretim koşullarının geliştirilmesi ve vatandaşlara daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet sunulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

KAYMAKAM ASLAN'DAN ÜRETİCİ VE ESNAFA BOL KAZANÇ DİLEĞİ

Besni Kaymakamı Dr. Ahmet Oğuz Aslan, sağlanan ekipman desteğinin çiftçiler ve fırıncı esnafı açısından önem taşıdığını belirtti.

Teslim edilen ekipmanların yararlanıcılara hayırlı olmasını dileyen Aslan, çiftçi ve esnafa bereketli üretim ile bol kazanç temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE