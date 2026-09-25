Besni'de eğitime verilen önemi toplumsal dayanışmayla buluşturan Besni Eğitim Bayramı'nın 28'incisi ilçe merkezinde gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşüyle başlayan program, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Programa Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, milletvekilleri Hüseyin Özhan ve İshak Şan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Besni Kaymakamı Dr. Ahmet Oğuz Aslan, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Mehmet Erdemoğlu Vakfı ve Besni Eğitim Vakfı temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TUTDERE: BESNİ'NİN KALBİNDE BİR BAYRAM COŞKUSUYLA BİR ARADAYIZ

Programda konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Besni Eğitim Bayramı'nın 28 yıldır yalnızca eğitime verilen değeri değil, birlik, beraberlik ve dayanışmayı da ortaya koyan önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Besni'nin eğitim konusunda gösterdiği duyarlılığın Adıyaman açısından önemli olduğunu belirten Tutdere, Besni Eğitim Vakfı'nın kuruluşundan bugüne üstlendiği misyona dikkat çekti.

Tutdere, vakfın ortaya koyduğu çalışmaların eğitimin bir kent ve ülkenin geleceği açısından taşıdığı önemi gösterdiğini ifade etti.

TUTDERE: EĞİTİM BİR ŞEHRİN, BİR ÜLKENİN HER ŞEYİDİR

Erdemoğlu ailesinin eğitime sağladığı katkılara da değinen Tutdere, 'Eğitim denince, Besni denince aklımıza Erdemoğlu ailesi geliyor. Yaptıkları çalışmalarla ülkemize kattıkları değer hepimizin takdirini kazanıyor. Kendileriyle gurur duyuyoruz' dedi.

Eğitimin geleceğin inşasındaki rolüne vurgu yapan Tutdere, 'Bu şehri, bu okullarda eğitimle yetiştireceğimiz çocuklarımız daha güzel yerlere taşıyacak. Eğitim bir şehrin, bir ülkenin her şeyidir. Bugün eğitim için bir bayram kutlanması, çocuklarımız ve gençlerimiz için bugünün bayram ilan edilmesi hepimiz için büyük bir gurur ve onurdur. İlim ve bilim bir ülke, bir toplum ve bir halk için kutup yıldızıdır. Eğitim varsa umut var, umut varsa gelecek var. Umut için, gelecek için çalışanlara selam olsun' ifadelerini kullandı.

VALİ KÜÇÜK: EĞİTİM GELECEĞE GÜVENLE YÜRÜMENİN TEMELİDİR

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ise Besni Eğitim Bayramı'nın eğitime adanmış toplumsal bir iradeyi ve geleceğe duyulan güveni temsil ettiğini belirtti.

Eğitimin toplumların kalkınması ve refahının temel unsurlarından biri olduğunu dile getiren Küçük, ülkelerin en değerli kaynağının insan olduğuna dikkat çekti.

Kurtuluş Savaşı'nın sürdüğü 1921 yılında Maarif Kongresi'nin toplanmasını örnek gösteren Küçük, eğitimin Türkiye'nin kuruluş mücadelesinde dahi temel meselelerden biri olarak ele alındığını ifade etti.

Besni'de uzun yıllardır sürdürülen eğitim dayanışmasına da değinen Küçük, 'Bugün bir çocuğun elinden tuttuğunuzda yalnızca onun hayatını değil, yarının Türkiye'sini de şekillendiriyorsunuz. Besni'deki eğitim dayanışması, yerel kalkınmanın ve toplumsal dayanışmanın somut bir göstergesidir' dedi.

ERDEMOĞLU: BU KURUMU YAŞATMAK VE BÜYÜTMEK GÖREVİMİZ

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu da Besni Eğitim Vakfı'nın 1997 yılında Türkiye'nin farklı kentlerinde ve Besni'de yaşayan 64 Besnili tarafından kurulduğunu belirterek vakfın gelecek kuşaklara taşınmasının önemine dikkat çekti.

Erdemoğlu, 'Bizlere düşen görev bu kurumu yaşatmak, büyütmek, geliştirmek ve gençlerimizin dünya ölçeğinde en iyi seviyelere gelmelerini sağlamaktır. Erdemoğlu ailesi olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz ve imkânlarımız ölçüsünde yapmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

ÖZKAN: BESNİ EĞİTİM BAYRAMI İNSANLARIN YÜREĞİNDE YAŞAYAN BİR BAYRAMDIR

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ise 28 yıldır sürdürülen Besni Eğitim Bayramı'nın eğitime duyulan inancın ve ortak geleceğe sahip çıkma iradesinin göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Özkan, 'Bazı bayramlar takvimlerde yer alır, bazıları ise insanların yüreğinde yaşar. Besni Eğitim Bayramı da işte böyle bir bayramdır. Çünkü burada eğitim yalnızca okul duvarlarının içinde kalan bir konu değil; çocuğundan öğretmenine, ailesinden esnafına, sivil toplum kuruluşlarından yerel yönetimlere kadar bütün toplumun ortak sorumluluğu ve ortak umudu hâline gelmiştir' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE