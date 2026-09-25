Besni'de düzenlenen 28. Besni Eğitim Bayramı etkinliklerine Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan ve Mustafa Alkayış başta olmak üzere il ve ilçe protokolü, kurum amirleri, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

EĞİTİMİN TOPLUMSAL GELİŞİMDEKİ ÖNEMİ VURGULANDI

Programda eğitimin bireylerin ve toplumların gelişimindeki önemine dikkat çekilirken, geçmişten günümüze eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

Öğrencilerin ve eğitimcilerin ortaya koyduğu emek ve başarıların da ön plana çıktığı etkinliklerde, eğitimin geleceğin şekillenmesindeki belirleyici rolüne vurgu yapıldı.

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ İLGİ GÖRDÜ

Besni Eğitim Bayramı kapsamında eğitim, kültür ve sanatın bir araya geldiği çeşitli programlar düzenlendi.

Öğrencilerin hazırladığı çalışmalar ve sergiledikleri performanslar katılımcıların beğenisine sunulurken, etkinlikler boyunca farklı yaş gruplarından vatandaşlar programa yoğun ilgi gösterdi.

ÖĞRENCİLERİN ÇAĞIN GEREKLERİNE GÖRE YETİŞMESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Programda yapılan konuşmalarda öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin, çağın gerektirdiği donanımlara sahip bireyler olarak yetişmelerinin önemine dikkat çekildi.

Eğitim alanındaki çalışmaların yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığı, kültürel ve sosyal gelişimin de bu sürecin önemli bir parçası olduğu ifade edildi.

BESNİ'NİN EĞİTİM GELENEĞİ YAŞATILIYOR

Besni Eğitim Bayramı, öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve vatandaşları bir araya getirirken, ilçenin eğitim alanındaki köklü geleneğinin sürdürülmesine de katkı sağladı.

Program, eğitim değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması ve Besni'nin eğitim kültürünün yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE