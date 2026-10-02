Adıyaman Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Cumhuriyet İlkokulu'nda çocuklara yönelik farkındalık etkinliği düzenledi.

Adıyaman Belediyesi veteriner hekimlerle bir araya gelen öğrenciler, hayvanların korunması ve yaşam hakları konusunda bilgi edinirken belediyenin 7 gün 24 saat hizmet veren Patibulans aracını da yakından tanıdı.

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte veteriner hekimler, öğrencilere hayvan sevgisi, hayvanların yaşam hakkı, korunmaları ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yaş gruplarına uygun bilgiler verdi.

Program kapsamında okul bahçesine getirilen Patibulans aracını inceleyen öğrenciler, aracın hangi durumlarda ve nasıl hizmet verdiğini veteriner hekimlerden dinledi. Öğrenciler, merak ettikleri soruları yönelterek belediyenin sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Etkinlikte okul bahçesindeki bir kediye öğrenciler tarafından mama verilerek hayvanların beslenme ve bakım ihtiyaçlarına dikkat çekildi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, hayvan sevgisinin ve tüm canlıların yaşam hakkına saygının küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çocukların canlılara karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini belirterek, 'Hayvanların yaşam hakkına saygı göstermek, onları korumak ve ihtiyaçlarına duyarlı olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisiyle büyümesini, doğaya ve tüm canlılara karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz. Bu nedenle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında çocuklarımızı veteriner hekimlerimizle buluşturduk; hem can dostlarımızı tanımalarını hem de onların yaşam hakları konusunda bilinçlenmelerini istedik. Adıyaman Belediyesi olarak Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve 7 gün 24 saat hizmet veren Patibulans aracımızla sokak hayvanlarımızın korunması, bakımı ve tedavisi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın bugün gösterdiği sevgi ve duyarlılık, geleceğe dair en güzel umutlarımızdan biri' diye konuştu.