Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, İtfaiye Haftası etkinlikleriyle vatandaşları yangınlara karşı bilinçlendiriyor.

Kent Meydanı'nda itfaiye ekipleriyle buluşan aileler ve çocuklar, yangın güvenliğini yakından öğrenme fırsatı buluyor.

Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen etkinlikler, Kent Meydanı'nda vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Kurulan stantta yangın anında yapılması gerekenler, kaçınılması gereken davranışlar ve yangınlara karşı alınabilecek önlemler anlatılıyor.

Etkinlik alanını Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi de ziyaret ederek vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldi.

İtfaiye ekipleri, yangın söndürme ve kurtarma araçlarını tanıtırken vatandaşların sorularını da yanıtlıyor. Yangın sırasında doğru davranmanın ve zamanında müdahalenin önemi, anlaşılır bilgilerle ziyaretçilere aktarılıyor.

Etkinliklerde çocukların yangın ve afet konusunda erken yaşta bilinçlenmesine özel önem veriliyor. Maketler ve çeşitli materyallerle öğrenen çocuklar, itfaiye araçlarını yakından inceliyor, görevlilerle fotoğraf çektiriyor. Çocuklara dağıtılan oyuncak itfaiye araçları ve balonlar da buluşmaya renk katıyor.

Başkan Mehmet Can Hallaç, itfaiye ekiplerinin vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz fedakârca görev yaptığını belirterek, 'İtfaiyecilerimiz, en zor anlarda vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Bu etkinliklerle hem onların çalışmalarını hemşehrilerimize yakından tanıtmak hem de yangınlara karşı bilinç oluşturmak istiyoruz. Özellikle çocuklarımızın küçük yaşta yangın ve afet konusunda bilinçlenmesini çok önemsiyoruz. Çünkü doğru bilgi ve doğru davranış, tehlike anında hayat kurtarır' dedi.

Tüm vatandaşları etkinlik alanına davet eden Başkan Hallaç, 'Kent Meydanı'ndaki etkinliklerimiz 4 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Hemşehrilerimizi çocuklarıyla birlikte standımızı ziyaret etmeye, itfaiye ekiplerimizle tanışmaya ve yangın güvenliği konusunda bilgi almaya davet ediyorum' dedi.