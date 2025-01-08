"Köyden Dünya Arenasına Uzanan Bir Yolculuk"

1961 yılında Adıyaman’ın Kayatepe köyünde, onbeş çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak dünyaya gelen Prof. Dr. Abdurrahman Bakır, hayatını büyük zorluklar içinde inşa etti. Eğitim hayatına yatılı bölge okullarında başlayan Bakır, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni başarıyla tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında uzmanlık kazandı.

ABD’nin prestijli üniversitelerinde araştırmacı olarak görev yapan Bakır, ülkenin önde gelen tıp sınavlarını geçerek Amerika’da doktorluk yapma hakkı elde etti. Ancak, "Benim ülkeme hizmet etmem gerek" diyerek tüm teklifleri reddeden Bakır, yurda dönerek askerî ve sivil hastanelerde yüzlerce insanın hayatına dokundu.

"Adıyaman Sevdasıyla Ödenen Bedeller"

Kitapta yer alan detaylara göre, Bakır sadece meslekî başarısıyla değil, hemşehrilerine olan bağlılığı ve fedakârlıklarıyla da dikkat çekiyor. Bir dönem Genelkurmay Başkanlığı’na yazılan bir şikayet dilekçesi, Bakır’ın Adıyaman ve çevre illerdeki insanlara nasıl destek olduğunu şu ifadelerle ortaya koyuyor:

"Yıllardır tüm işini gücünü bırakmış, Adıyamanlıların Ankara'daki işlerini takip eder olmuş. Sadece Adıyamanlıların değil, çevre illeri de hemşehrisi kabul ederek bütün işlerini takip etmektedir."

Bu özverisi nedeniyle terfi ve rütbelerinin engellendiği belirtilen Bakır, Adıyaman için ödediği bu bedellere rağmen hizmetten hiçbir zaman vazgeçmedi.

"Bağımsız Milletvekili Adaylığı: Bir Hayalin Peşinden"

Bakır, sadece sağlık hizmetlerinde değil, siyasette de Adıyamanlılara hizmet etmeyi amaçladı. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olan Bakır, 3 bin dolayında oy alarak meclise giremedi. Ancak bu girişim, Adıyaman halkı için duyduğu derin sevgi ve bağlılığın bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

"Kelebekler Kanat Çırpınca: Cumhuriyet’in Mucizesi"

Mustafa Önsel’in Kelebekler Kanat Çırpınca kitabı, Cumhuriyet döneminin bireysel başarı hikayelerine ışık tutan bir eser olarak öne çıkıyor. Eserde, Prof. Dr. Abdurrahman Bakır’ın hikayesi, köyden bir beyin cerrahına dönüşen ilham verici bir yaşam öyküsü olarak aktarılıyor. Kitap, bu hikayeyi Adıyaman’dan dünyaya uzanan bir başarı destanı olarak sunarken, Cumhuriyet mucizesinin bireyler üzerindeki etkisini de gözler önüne seriyor.

Gazeteci Barış Pehlivan, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde kitabı değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kitap, Türkiye’nin yakın tarihine dair önemli bir özet sunarken, bireylerin başarı hikayelerini duygusal bir dille okuyucuya aktarıyor."

"Bir Hayat, Bir Kitap: Adıyamanlıların Gururu"

Kitabın 144. sayfasında yer alan anekdotlar, Bakır’ın Adıyaman’a olan sevgisini ve toplum için verdiği mücadeleyi çarpıcı bir şekilde anlatıyor. ABD’de kalarak uluslararası bir kariyer yapma fırsatını reddeden Bakır, şu sözüyle unutulmaz bir iz bıraktı:

"Benim ülkeme hizmet etmem lazım."

Bir Cumhuriyet Hikayesi: Mustafa Önsel’in Kaleminden

152 sayfalık eser, Kırmızı Kedi Yayınevi’nden 27 Kasım 2024 tarihinde yayımlandı. Kitap, Türkiye’nin yakın tarihine dair ilham verici öyküleri okuyucularla buluştururken, bireysel başarıların toplumsal faydaya dönüştüğü hikayeleriyle dikkat çekiyor. Mustafa Önsel, daha önce yayımladığı Erken Kırılan Yumurta, Ağacın Kurdu ve Silivri’de Firavun Töreni gibi eserleriyle tanınan bir yazar olarak, bu kitabında da toplumsal ve bireysel analizlere yer veriyor.

"Abdurrahman Bakır’ın Hayatı ve Başarıları"

Prof. Dr. Abdurrahman Bakır, meslekî yaşamında elde ettiği başarılarla Türkiye’nin sağlık sistemine katkıda bulunurken, sosyal yaşamında da çevresindekilere umut ışığı oldu. Diyarbakır Asker Hastanesi’nden Ankara Mevki Hastanesi’ne, ABD’deki araştırma projelerinden Türkiye’nin farklı illerindeki görevlerine kadar uzanan hayatı, azim ve fedakârlıkla örülmüş bir yolculuğu simgeliyor.

Emekli Tabip Albay ve Beyin Cerrahisi Doçenti olan Bakır, Adıyamanlı hemşehrileri tarafından her zaman saygı ve sevgiyle anılıyor. Onun hikayesi, sadece bireysel bir başarı öyküsü değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in bireylere sunduğu fırsatların bir simgesi olarak tarih sahnesindeki yerini alıyor.

"Satır Aralarından İlham Çıkaran Bir Eser"

“Kelebekler Kanat Çırpınca”, okurlarına bireysel hikayelerin toplumsal dönüşümlere olan etkisini güçlü bir anlatımla sunuyor. Prof. Dr. Abdurrahman Bakır’ın hayat hikayesi, bu eserde Cumhuriyet’in sunduğu fırsatlarla şekillenen ve fedakârlıklarla büyüyen bir yaşam olarak ölümsüzleştiriliyor. Adıyamanlı bir bilim insanının dünya sahnesine uzanan hikayesi, başarı ve fedakârlığın birleştiği noktada hayat bulan bir eser olarak raflarda yerini aldı.

Kaynak : PHA