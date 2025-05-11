Alkayış mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hayatımıza yön veren dualarıyla, yüreğimizi ısıtan varlığıyla annelerimizin ellerinden öpüyor; başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü sevgi ve hürmetle kutluyorum.

Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan annelerimiz, milletimizin mayasında yer alan merhametin, inancın ve dirayetin taşıyıcılarıdır. Onların duası, desteği ve vakur duruşu, her zaman en büyük gücümüz olmuştur.”

Depremde hayatını kaybeden anneleri de unutmayan Alkayış, kişisel duygularını da paylaşarak şöyle devam etti:

“Ben de bu anlamlı günde, depremde kaybettiğim kıymetli annemi bir kez daha rahmetle, özlemle anıyorum. Onun sevgisini yüreğimde, dualarını her adımımda hissediyorum.

Bu vesileyle, evladını toprağa veren annelerimize, evladına hasret kalanlara ve aramızda olmayan tüm annelerimize Rabbimden rahmet diliyor; hayatta olan tüm annelerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler temenni ediyorum.”

Kaynak : PHA