Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde bu yıl ikincisi düzenlenen Çiğköfte Kültür Festivali, renkli görüntülere ve güçlü kardeşlik mesajlarına sahne oldu. Adıyaman Dernekler Federasyonu ile KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Adıyaman'ın köklü lezzeti çiğköfte, Kuzey Kıbrıs halkıyla buluştu.

5 ton çiğköfte ikram edildi

Girne Boğaz Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen festivale, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği Başkanı Suphi Asiltürk ve çok sayıda davetli katıldı.

Festival kapsamında ziyaretçilere yaklaşık 5 ton çiğköfte ikram edildi. Etkinlik alanında Adıyaman'a özgü stantlar açıldı, geleneksel halk oyunları ve müzik dinletileriyle festival coşkusu doruğa çıktı. Katılımcılara hem yöresel tatlar sunuldu hem de Adıyaman'ın kültürel mirası tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar: 'KKTC yaşayacak, güçlenecek'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, festivalde yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının kültürüne, kimliğine ve bağımsızlığına vurgu yaptı:

'Kıbrıs vatandır, kültürdür, maneviyattır. KKTC yaşayacak, güçlenecek. Bu topraklarda kültürümüzü yaşatmaya, kimliğimizi korumaya devam edeceğiz.'

Yılmaz: 'Federasyon defteri kapanmıştır'

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise konuşmasında Türkiye'nin KKTC'ye verdiği desteği vurgulayarak iki devletli çözüm vizyonuna dikkat çekti:

'Federasyon defteri kapanmıştır. Artık gerçekçi, kalıcı ve adil çözüm iki egemen devlet temelinde mümkündür. Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliği güçlenerek devam ediyor. Deprem bölgelerindeki yeniden imar çalışmalarında da bu dayanışma ruhu yaşatılmaktadır.'

'Lezzet buluşmasının ötesinde bir kültür şöleni'

Festivalin ev sahiplerinden Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ile KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği Başkanı Suphi Asiltürk, etkinliğin yalnızca bir lezzet buluşması olmadığını, Adıyaman ile Kıbrıs halkı arasında gönül köprüsü kuran bir kültür şöleni niteliği taşıdığını ifade etti.

Dostluk sofraları kuruldu

Günün sonunda çiğköfte yoğrulurken kurulan sofralar, dostluk, birlik ve dayanışmanın sembolü haline geldi. Girne'de gelenekselleşmeye başlayan festival, hem Adıyaman kültürünü yaşattı hem de Türkiye-KKTC kardeşliğini pekiştirdi.

Organizasyonun gelecek yıllarda daha geniş katılımla sürdürülmesi planlanıyor. Festival, Adıyaman'ın kültürel zenginliğinin uluslararası bir boyutta tanıtılmasına katkı sundu.

