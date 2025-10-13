Miniklere uygulamalı deprem eğitimi

Eğitimlerde, okul öncesi yaştaki çocuklara 'çök, kapan, tutun' hareketi uygulamalı olarak gösterildi. Öğrencilere güvenli alanların nasıl belirleneceği, tehlikeli noktalardan nasıl uzak durulacağı ve afet çantasının içeriğinde nelerin bulunması gerektiği hakkında bilgiler verildi.

Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan etkinliklerde, çocukların yaş gruplarına uygun anlatım teknikleri kullanıldı. Etkinliğin sonunda öğrencilere bilgilendirici broşürler ve küçük hediyeler dağıtıldı.

Başkan Tutdere: 'Her çocuğumuz afet bilincine sahip olmalı'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, deprem bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekti:

'6 Şubat depremleriyle çok büyük acılar yaşadık, binlerce vatandaşımızı kaybettik. Adıyaman olarak derin yaralar aldık ancak bu yaraları sarmanın yolu, geleceğimizi oluşturan çocuklarımızı bilinçlendirmekten geçiyor. Özellikle deprem kuşağında yer alan şehrimizde, çocuklarımızın afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilmeleri hayati önem taşıyor. Bu bilinçle hareket ederek anaokulu düzeyindeki yavrularımıza eğitici ve eğlenceli bir şekilde afet farkındalığı kazandırmayı amaçladık.'

Başkan Tutdere, deprem bilinci çalışmalarının sadece bir günle sınırlı kalmayacağını belirterek, bu eğitimlerin yıl boyunca farklı okullarda da sürdürüleceğini ifade etti.

Farkındalık çalışmaları devam edecek

Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, afet bilincinin çocuk yaşta kazandırılmasının uzun vadede toplumsal farkındalığı artıracağına dikkat çekerek, bu tür uygulamalı eğitimlerin tüm okullara yaygınlaştırılması için planlı bir program yürütüldüğünü bildirdi.

Adıyaman Belediyesi, deprem kuşağında yer alan kentte afet farkındalığını artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerini düzenli hale getirerek, gelecek kuşakların daha hazırlıklı olmasını hedefliyor.

