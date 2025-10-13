'Hükümetin rakibi biz değiliz, enflasyon ve işsizliktir'

Alsan, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin siyasetin ana ekseni haline geldiğini vurguladı.

'2002 öncesine benzer bir tablo var. Yüksek enflasyon, yüksek işsizlik, azalan alım gücü... Hükümetin rakibi biz değiliz, hükümetin rakibi enflasyon, işsizlik ve adaletsizliktir. Yetkisi var ama çözüm üretmiyor. Eskiden maharetsizliğini muhalefete ciro ederek atlatıyordu, artık millet buna inanmıyor.'

Alsan, ekonomik kriz nedeniyle küçük esnafın ayakta kalmakta zorlandığını, vatandaşın temel harcamalarını bile karşılayamadığını vurgulayarak, 'Bugün insanlar çeyrek takamaz, misafirini yemeğe götüremez hale geldi. Bu ülkede seçmenin asıl gündemi budur' dedi.

'Terörsüz Türkiye değil, enflasyon ve geçim sıkıntısı gündemde'

Gündemin yapay biçimde güvenlik eksenine çekilmesinin halkta karşılık bulmadığını belirten Alsan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Memleketin her yerinde sorunlar eşitlendi. İşsizlik, enflasyon, geçim sıkıntısı herkesin ortak derdi. Terörsüz Türkiye söylemiyle seçim kazanma devri bitti. Artık milletin gündeminde enflasyon, alım gücü kaybı ve işsizlik var. İnsanların mutfağında yangın var.'

'Üçüncü bir yol açacağız'

Seçmenlerin uzun süredir iki büyük blok arasında tercih yapmaya zorlandığını vurgulayan Alsan, Anahtar Parti'nin bu sıkışmışlığa son verecek bir alternatif olma iddiasını dile getirdi:

'CHP 'bize oy vermezseniz AK Parti kalır', iktidar ise 'bize oy vermezseniz CHP gelir' diyor. Bu bir tiyatroya döndü. Biz millete bu iki seçenek arasında sıkışmadan yeni bir yol açacağız. Cumhurbaşkanlığı yarışını üçlü hale getirmek istiyoruz ve bu üçlünün en güçlü adayı olmayı hedefliyoruz.'

Alsan, Türkiye siyasetinde 'milliyetçi bir merkez' inşa edilmesinin artık kaçınılmaz olduğunu söyledi.

'İttifak tartışmaları konuşulabilir ama biz bağımsız yürüyoruz'

Milliyetçi partiler arasında bir ittifak olasılığına kapıyı kapatmayan Alsan, şu anda Anahtar Parti'nin bağımsız hareket ettiğini vurguladı:

'Milliyetçiler bir araya gelsin, yüzde 15-16'yla başlarlar deniliyor. Bu doğru bir analizdir. Konuşulsun, tartışılsın. Ama biz şu anda müstakil irademizle yürüyoruz. Bu irade, Türk milletinin altında toplanabileceği yeni bir merkez olma iddiamızla taşınıyor.'

'Mecliste Öcalan'a slogan atılıyor, kimse tepki göstermiyor'

Alsan, Meclis'te DEM Parti sıralarından yükselen sloganlara sert tepki gösterdi ve sessizliğe dikkat çekti:

'Mecliste bölücü terör örgütü elebaşı lehine sloganlar atılıyor ama kimse 'hadsizlik etmeyin' diyemiyor. Bu, Cumhuriyetin taşıyıcı kolonlarının sallandığı bir tablodur. Öcalan'a kurucu önder denmesi kabul edilemez. O bir teröristtir, bebek katilidir.'

'50+1 sistemi siyaseti ilkesizleştiriyor'

Cumhurbaşkanlığı seçim sistemine de değinen Alsan, yüzde 50+1 şartının siyaseti rehin hale getirdiğini söyledi:

'Türk siyaseti HÜDAPAR'ın ve DEM'in elinde rehindir. Yüzde 50+1 mecburiyeti, siyaseti ilkesiz hale getiriyor. Dün sövdüğüne bugün sarılan, bugün sarıldığına yarın söven bir siyaset zemini oluştu. Bu sistem değişmeli. En çok oyu alan cumhurbaşkanı olmalı, kabine meclisten çıkmalı, Meclis'in bütçe hakkı geri verilmeli.'

Alsan, bu değişikliğin siyasi istikrarı ve hesap verebilirliği güçlendireceğini belirtti.

'Hesap vermekten korkmayanlarla yol yürürüz'

Siyasette şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin altını çizen Alsan, şunları kaydetti:

'Biz siyasetin hesap vermesi gerektiğine inanan bir iradeyiz. Kim hesap vermekten korkmuyorsa biz onlarla yol yürürüz. Türkiye'nin bu anlamda yeni bir siyasi kültüre ihtiyacı var. Biz bu kültürü inşa etmeye talibiz.'

Esnafla buluştu, partisinin hedeflerini anlattı

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan'ın açıklamaları, kent merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri ve teşkilat buluşmaları sırasında yapıldı. Alsan, partililer ve vatandaşlarla uzun süre sohbet ederek hem ekonomik sorunları dinledi hem de partisinin siyasal vizyonunu anlattı.

Kaynak : PERRE