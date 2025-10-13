Ziyarette genç hukukçularla Türkiye'nin hukuk sistemi, anayasa çalışmaları ve hukuk devletinin temel ilkeleri üzerine kapsamlı bir istişare gerçekleştirildi.

'Yeni anayasa, dar kalıplardan arınmış olmalı'

Gençlere hitaben yaptığı konuşmada Türkiye'nin yeni yüzyılında sivil, katılımcı ve kapsayıcı bir anayasanın en öncelikli hedeflerden biri olduğuna dikkat çeken Alkayış şu ifadeleri kullandı:

'Demokrasimizin temel direkleri olan yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki denge ve uyum, devletimizin istikrarının ve adalet anlayışının teminatıdır. Milletimizin iradesiyle şekillenecek yeni anayasa; dar kalıplardan arınmış, sivil, özgürlükçü ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir toplumsal sözleşme olmalıdır.'

'Genç hukukçular Türkiye'nin hukuk ufkunu genişletecek'

Alkayış, genç hukukçuların adalet vizyonunun şekillenmesinde önemli bir rol üstleneceğini belirterek şunları söyledi:

'Adalet, ahlak ve bilimin rehberliğinde yetişen genç hukukçularımız, ülkemizin hukuk ufkunu genişletecek, hukukun üstünlüğünü güçlendirecektir. Türkiye Yüzyılı'nda bizler; güçlü bir demokrasi, tarafsız bir yargı ve etkin bir yürütme anlayışıyla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.'

'Yeni anayasa milletin ortak iradesiyle şekillenecek'

Alkayış, adaletin toplumsal huzurun temeli olduğunu vurgulayarak sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

'Adaletin olduğu yerde huzur, hukukun korunduğu yerde güven vardır. Yeni anayasa süreci, bu güvenin kalıcı hale gelmesi için milletimizin ortak iradesiyle şekillenecektir.'

