Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Torunoğlu, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya'yı makamında ağırladı. Ziyarette Adıyaman'ın ekonomik potansiyeli, iş dünyasının beklentileri ve yerel medyanın şehir kalkınmasındaki önemi ele alındı.

AGC Başkanı Zeki Dişkaya, gerçekleşen ziyareti değerlendirerek 'Adıyaman'ın ekonomik ve sosyal refahını artırmak, hepimizin ortak paydasıdır. Yerel medya olarak, iş dünyamızın yatırım, üretim ve istihdam odaklı projelerinin her zaman destekçisi olmaya hazırız. ATSO gibi şehrin lokomotif kuruluşu ile sık sık bir araya gelmek, doğru bilgi akışını sağlamak ve şehir gündemini ortak akılla yönetmek adına büyük önem taşımaktadır. Başkan Torunoğlu'nun bu nazik ziyareti, sivil toplum ve medya arasındaki güçlü iş birliğini bir kez daha teyit etmiştir' ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda AGC Başkanı Dişkaya, Torunoğlu ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.

Kaynak : PERRE