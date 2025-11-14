Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Komisyon Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Kahta 02 Spor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tarihi başarısını hatırlatarak, ilçenin spor altyapısının güçlendirilmesi için önemli çağrılarda bulundu.

'Kahta 02 Spor Takımının Başarısını Bir Kez Daha Alkışlıyorum'

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek kupada üst tura yükselen Kahta 02 Spor'un başarısına değinen Milletvekili Kurt, 'Şehrimizin önemli futbol takımlarından Kahta 02 Spor, Türkiye Kupası 3. turunda Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek hepimizi gururlandırdı. Kâhta'mız sporda her zaman iddialı bir ilçemizdir. Bu başarıyı bir kez daha alkışlıyorum' dedi.

'Kahta'da 5 Bin Kişilik Stad ve Tesisler Hızla Tamamlanmalı'

Kâhta'da yapımı süren spor tesislerinin önemine dikkat çeken Milletvekili Kurt, stad ve ek tesislerin bir an önce tamamlanmasının ilçenin spor altyapısı için kritik olduğunu vurgulayarak, 'Kâhta'da 5 bin seyirci kapasiteli futbol sahası ve ek spor tesislerinin bir an önce bitirilmesini talep ediyoruz. Bu yatırımlar, deprem sonrası sosyal hayatın canlanması, gençlerimizin spora daha kolay erişebilmesi ve Adıyaman'ın spor altyapısının güçlenmesi açısından hayati öneme sahiptir' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kurt'tan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Teşekkür Mesajı

Milletvekili Kurt, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Adıyaman'daki tüm projeleri yakından takip ettiğini belirterek, 'Adıyaman'daki projeleri sahasına kadar, noktasına kadar tek tek takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Şehrimizin gençlerine, sporuna ve sosyal yaşamına yaptığınız katkılar çok kıymetlidir' dedi.

Deprem Sonrası Toplumsal Dirilişte Sporun Önemi

Milletvekili Kurt açıklamasının devamında, spor yatırımlarının yalnızca fiziksel tesislerden ibaret olmadığını, deprem sonrası toplumsal bütünleşme, motivasyon ve gençlerin hayata tutunması açısından büyük değer taşıdığını ve Adıyaman'ın spor altyapısının güçlenmesiyle yeni başarılar kazanacağına inandığını ifade ederek sözlerini tamamladı.

