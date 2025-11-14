Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Yaşar Aydoğmuş, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ile ilgili olarak, 'Diyabet (Şeker hastalığı) insülin direnci, insülin eksikliği, ya da insülin direnç ve eksikliğinin bir arada bulunması durumuna bağlı olarak gelişen, kan şekerinin yüksek olduğu bir hastalıktır' dedi.

'Dünyada Her 10 Erişkinden 1'i Diyabetlidir'

Diyabetin hem dünyada hem de ülkemizde oldukça sık görülen bir hastalık olduğunun altını çizen Dr. Aydoğmuş, 'Diyabet hem dünyada hem de ülkemizde oldukça sık görülen ve ne yazık ki hayat boyu süregelen bir hastalıktır. Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre, 2019'da 463 milyon yetişkin birey, yani 11 yetişkinden 1'i diyabetlidir. 2040 yılında bu sayının 642 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünyada her 10 erişkinden 1'i, Avrupa kıtasında ise her 11 erişkinden 1'i diyabetlidir. Ülkemizde 1997-1998 yıllarında diyabet sıklığı %7.2 iken, 2010 yılında yaklaşık iki kat artarak %13.7'ye ulaştığı görülmüştür. Türkiye, Avrupa'da diyabet sıklığının en yüksek olduğu ve en fazla diyabetli hastanın yaşadığı ülkelerden biridir' ifadelerini kullandı.

Diyabetin dört farklı tipi olduğunu belirten Dr. Aydoğmuş, 'Tip 1 (%5-10), Tip 2 (%80-90), gestasyonel diyabet ve diğer nedenlere bağlı diyabet (genetik sebepler, eşlik eden hastalıklar, ilaçlar) olmak üzere diyabetin farklı türleri vardır' dedi.

'Diyabet, Sık Görülen ve Kontrol Altında Tutulmazsa Ölüme Yol Açabilen Bir Hastalıktır'

Diyabet hastalığının kontrol altında tutulmadığında erken yaşta ciddi sağlık sorunlarına ve ölüme yol açabildiğini vurgulayan Dr. Aydoğmuş, 'Her türlü kronik hastalıkta hastanın uyumunun tedavi etkinliğini artırdığı aşikâr olsa da diyabet kadar yönetim ve tedavi sürecine hastanın birebir dahil olduğu ikinci bir hastalık yoktur. Bu bağlamda diyabetli bireylerin eğitimi; erken tanı, tedavi hedeflerine ulaşma ve komplikasyon gelişim sürecini çarpıcı olarak etkilemektedir. Diyabet sık görülen, kontrol altında tutulmazsa erken yaşta ciddi sağlık sorunlarına ve ölüme yol açabilen, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yaşam boyu izlem ve tedavi gerektirir. Bununla birlikte etkin yönetildiğinde normal yaşam kalitesi ve yaşam süresi sağlanabilir. Hastalığın önlenmesi için çaba harcanması, erken tanı konması ve uygun bir şekilde tedavi edilmesi gereklidir. Doğru beslenme (tıbbi beslenme tedavisi), fiziksel aktivitenin artırılması ve ilaçlar tedavinin temellerini oluşturur' dedi.

'Diyabet Okulu Eğitim Programlarıyla Farkındalık Sağlanıyor'

Sağlık Bakanlığı'nın organizasyonu ile uygun olan her sağlık tesisinde olduğu gibi Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de Diyabet Okulu Eğitim Programları ile diyabetli bireylere eğitim verilerek sertifika düzenlendiğini belirten Dr. Aydoğmuş, 'Eğitim ile diyabetli bireyler bir taraftan kalıcı ve sürdürülebilir yaşam tarzı değişiklikleri konusunda, bir taraftan da süreçte gelişebilecek ani ve uzun süreli sorunlarda erken ve etkili müdahale konusunda farkındalıkları artmaktadır. Aktif ve etkili eğitim sürecine gerek birinci basamak gerek ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında, zamanın ve fiziksel ortamın uygun olduğu her ortamda diyabet hastası ile karşılaşan ve tedavi sürecine dahil olan hekim önderliğinde hemşire ve diğer sağlık personelinin dahil olması uzun vadede diyabet yönetimine olumlu katkı sağlayacaktır. Bu bilgiler ışığında Sağlık Bakanlığı'nın organizasyonu ile uygun olan her sağlık tesisinde olduğu gibi Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de Diyabet Okulu Eğitim Programları ile diyabetli bireylere eğitim verilerek sertifika düzenlenmektedir.14 Kasım, insülini keşfederek diyabet tedavisinde dünyada çığır açan bilim insanı Frederick Banting'in doğum tarihi olup, 1991'den bu yana Birleşmiş Milletler kanalı ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Dünya Diyabet Günü olarak kutlanmakta ve toplumlarda diyabet farkındalığının artırılmasını amaçlamaktadır' İfadelerine yer verdi.

