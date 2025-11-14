TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, depremden en ağır şekilde etkilenen Adıyaman'ın gençlik, spor ve kültür alanındaki ihtiyaçlarını Bakanlığa ileterek destek talep etti.

Konuşmasına Adıyaman'da devam eden projeler için teşekkür ederek başlayan Milletvekili Kurt, şehrin yeniden ayağa kalkması için gençlere dönük yatırımların önemine dikkat çekti. Milletvekili Kurt, Adıyaman'ın özellikle genç nüfusunun ihtiyaç duyduğu yeni tesisleri şu şekilde sıraladı:

- Merkez İndere Mahallesi'nde bin seyirci kapasiteli olimpik yüzme havuzu,

- Merkez İndere Mahallesi'nde 100 yatak kapasiteli sporcu eğitim merkezi,

- Merkez Yeni Mahalle'de kültür ve medeniyet kampı,

- Ova Kuyucak - Gazihan Dede su kamp eğitim merkezi,

- Gölbaşı Akçakaya Mahallesi kamp eğitim merkezi.

Milletvekili Kurt, bu projelerin hem genç nüfusa hem de deprem sonrası yeniden canlanan sosyal yaşama güçlü bir ivme kazandıracağını belirterek, yatırımların 2026 yılı yatırım programına alınmasını talep etti.

Konuşmasında deprem felaketine de değinen Milletvekili Kurt, gençliğin moralini ve geleceğe dair umutlarını güçlendirecek her yatırımın büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Adıyaman'ın gençliğiyle, sporcusuyla, kültürüyle yeniden ayağa kalkması için durmadan çalışıyoruz. Sayın Bakanımıza tüm destekleri için teşekkür ediyor, yeni taleplerimizin de hayata geçirilmesini bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

