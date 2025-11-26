Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren fırın ve gıda işletmelerine yönelik denetim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Halk sağlığının korunması amacıyla yapılan denetimlerde, ürünlerin üretim aşamaları, saklama koşulları, hijyen standartları, gramaj ve fiyat etiketi kontrolleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

Özellikle ekmek üretimi yapan işletmelerde gramaj kontrolleri ile temizlik ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını inceleyen zabıta ekipleri, tespit edilen eksikliklerle ilgili işletmelere gerekli uyarılarda bulundu. Kurallara aykırı uygulamaların sürmesi halinde ise yasal yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, esnafın kurallara uyma konusunda daha duyarlı davranması gerektiğini vurguladı. Başkan Tutdere, denetimlerin hem tüketicinin korunması hem de gıda sektöründe hizmet kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

